Пышный отметил, что режим фиксированного курса остается устойчивым, и отказ от него возможен лишь при условии уменьшения роли НБУ в балансировке рынка и возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий.

Он также подчеркнул, что процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий, а "до их появления официальный курс будет оставаться фиксированным". Глава ведомства напомнил и то, что отказ от политики плавающего курсообразования и введение строгих ограничений на валютном рынке были среди первых решений, принятых НБУ в первые часы войны для защиты финансовой системы.

Андрей Пышный Председатель Национального банка По нашим оценкам, без фиксации курса прошлогодняя инфляция была бы выше, по меньшей мере, на 8 процентных пунктов (тоесть составляла бы около 34% вместо 26,6%).

Какая сейчас ситуация с курсом

Глава НБУ отметил, что сейчас ситуация устойчивая и контролируемая. В условиях потери 30% ВВП и львиной части экспортного потенциала НБУ балансирует спрос на валюту за счет своих интервенций.

Благодаря взвешенной политике и помощи внешних партнеров НБУ удалось сохранить приемлемый уровень международных резервов, которые по итогам прошлого года достигли 28,5 миллиарда долларов, превысив довоенные показатели,

– заметил он.

Ситуация на наличном рынке

В банках Украины можно продать доллар в среднем за 39,80 грн, а купить за 40,30 грн.

В обменниках покупают доллар в среднем за 39,65 гривны, а продают – за 40,21 гривны.

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40 гривен (-13 копеек), а продажи – 40,14 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На этой неделе с большой вероятностью рынок предпримет попытки преодолеть психологическую отметку 40 гривен за доллар, но на прошлой неделе этот уровень оказался слишком крепким. Скорее всего, на этой неделе наличный курс будет колебаться вокруг этой отметки в диапазоне 39,7 – 40,4 гривны за доллар.

К слову, банкир Герман Марченко прогнозирует, что в течение 6 – 12 февраля курс доллара будет оставаться на уже привычном стабильном уровне – в пределах 39,5 – 41 гривны.