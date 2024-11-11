МВФ розпочав нову місію на території України
11 листопада 2024, 12:09Читать новость на русском
Місія МВФ стартує 11 листопада. Відбуватиметься шостий перегляд програми про співпрацю з Україною.
Чи готова Україна до роботи з МВФ
Україна уже виконала більшість критеріїв програми. При цьому, деякі маяки були реалізовані достроково, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
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Однак, у МВФ усе ж можуть виникнути питання. Зокрема, відносно податкового закону.
А ось цікаво як наша влада буде пояснювати, що вже 28-мий день податковий закон не підписаний.
Як зазначає Железняк, утвердити цей закон українська влада обіцяла ще у вересні. Однак, президент досі не підписав законопроєкт.