Показники лічильника за газ: коли та як передати
Щомісяця споживачам необхідно передавати показники усіх лічильників, в тому числі й за газ. Це потрібно для того, аби суми у платіжках були коректними. Про те, коли та як це робити, читайте далі.
Коли подавати показники
Показники за споживання газу рекомендується подавати з 1 по 5 число кожного місяця. Проте, не варто забувати, що українці платять ще й за транспортування газу фіксовану ціну, яка нараховується автоматично.
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Для того аби зафіксувати коректні дані необхідно записати число без урахування значень червоним кольором і цифр після коми.
Як подавати показники лічильника
Дані з лічильника можна подати так:
- передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу);
- на сайті або у чат-боті облгазу;
- зателефонувавши в контакт-центр облгазу.
Нагадаємо, що окрім регулярного передавання показників споживачі зобовʼязані здійснювати й повірку лічильника газу. ЇЇ треба проводити раз на два роки.Зауважте! Усі громадяни, в яких настав цей термін, мають звернутися до постачальника та замовити відповідну послугу. Винятком є люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Актуальні тарифи на газ в Україні
У "Нафтогазу" вартість кубометра газу складає – 7,96 гривні. Водночас тарифи інших регуляторів: