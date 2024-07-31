Відключення світла триватимуть не один рік: коли в Україні покращиться ситуація з енергетикою

Вже декілька днів в Україні спостерігається покращення ситуації зі світлом. Актуальним залишається питання, чи довго триватиме така тенденція.

Відключення не на один рік

Андрій Закревський розповів для 24 Каналу, що ситуація з електроенергією вже покращилася, тому що останніми днями відключень або не було, або вони були мінімальними.

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Андрій Закревський Енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Полегшення ситуації сталося, бо деякі потужності генерації введені в експлуатацію. І друге, скоріше не наші споживачі почали менше споживати, хоча це теж частково є, а європейські споживачі пішли на канікули, – купа вільної енергії. І ми користуючись нашими прайс-кепами, можемо спокійно їх використовувати для того, щоб докупляти електроенергію

Проте вже в кінці жовтня або на початку листопада ситуація з відключеннями знову погіршиться, тому що європейці знову збільшать своє споживання електроенергії.

Олег Попенко у розмові з 24 Каналом погодився, що останніми днями ситуація з відключеннями трохи покращилася. Він пояснив, що так сталося через:

погодні умови;

зниження споживання електроенергії;

виведення з капітального ремонту двох енергоблоків АЕС.

Олег Попенко Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства. Відключення триватимуть щонайменше півтора – два роки і це після того як завершаться бойові дії. Бо планувати на сьогодні проведення капітальних ремонтів, відновлення енергетичної інфраструктури неможливо, тому що в будь-який момент вона може бути зруйнована.

Чи залежать відключення від регіону

Обидва експерти погодилися з думкою, що відключення залежать від регіону України.

Зараз прийняли рішення, що в першу чергу забезпечуватимуть прифронтові регіони. Як на мене, це правильно. Вони й так потерпають, так хоча б мають електроенергію не по графіках, а в перервах між обстрілами. Бо у прифронтових областях, якщо йде тривога, яка не така, що ігнорується зараз в 90% всієї України, а коли ти знаєш, що зараз в укриття треба сходити. То ж потім треба прийти після обстрілу, поставити пратися, щось приготувати і так далі,

– сказав Закревський.

Він додав, що нині ми вирівнюємо дефіцит по всій території України. У нас є проблеми в містах: Харків, Херсон, Миколаїв, Одеса. Там, де у нас недостатньо великих силових трансформаторів. Удари по них чи їхня поломка призведе до сильного дефіциту в регіоні.

Попенко доповнив, що чим ближче до лінії фронту та кордону з Росією, тим більше проблем з постачанням електроенергії, з наявності електроенергії в мережі.

Тому що там зруйнована практично вся енергетична інфраструктура, генерація зруйнована, і подавати електроенергію туди все стає все складніше. І чим ближче до західних кордонів, тим там ситуація з наявністю електроенергії в мережі краще, тому що в нас є можливість імпорту електроенергії з-за кордону,

– сказав він.

Пріоритетність підключень не прописана в законодавчій базі, але така практика точково існує.

Не всі прифронтові області насичують (електроенергією – 24 Канал) краще, наприклад у Сумській області набагато складніше, а в Харкові набагато краще. Тому є певний пріоритет, але все ж таки для прифронтових областей,

– додав експерт.

У населених пунктах та на об’єктах у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією й Білоруссю та у 20-ти кілометрах прифронтової зони відключати електроенергію не будуть.