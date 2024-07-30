Як зміниться курс до вересня

У коментарі 24 Каналу банкір Сергій Фурса наголосив, що радикальних коливань на валютному ринку найближчим часом не передбачається. Ситуація залишатиметься стабільною.

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Сергій Фурса Інвестиційний банкір Невеликі коливання будуть, імовірно відчуватиметься помірне послаблення гривні. Курс може піднятися вище ніж 42 гривні за долар, однак ніяких різких радикальних зсувів не буде.

Фурса наголошує, що коливань на валютному ринку уникнути не вдасться, адже курс не є фіксованим.

Курс не фіксований, тому на одному рівні він залишатися не буде. Але і далеко він ходити не буде. Якщо послаблення гривні і буде, то дуже помірне,

– наголошує банкір.