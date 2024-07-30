Как изменится курс до сентября

В комментарии 24 Каналу банкир Сергей Фурса отметил, что радикальных колебаний на валютном рынке в ближайшее время не предвидится. Ситуация будет оставаться стабильной.

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Сергей Фурса Инвестиционный банкир Небольшие колебания будут, вероятно будет ощущаться умеренное ослабление гривны. Курс может подняться выше 42 гривен за доллар, однако никаких резких радикальных сдвигов не будет.

Фурса отмечает, что колебаний на валютном рынке избежать не удастся, ведь курс не является фиксированным.

Курс не фиксированный, поэтому на одном уровне он оставаться не будет. Но и далеко он ходить не будет. Если ослабление гривны и будет, то очень умеренное,

– отмечает банкир.