Залишився фінальний крок: коли Україна отримає перший платіж з кредиту на 90 мільярдів євро

У грудні 2025 року європейські лідери схвалили надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, а 11 лютого 2026 року його схвалили в Європарламенті. Останнє голосування, яке є формальним, повинно відбутися в Раді ЄС.

Як буде розподілена позика від ЄС?

Програма на 90 мільярдів євро від ЄС, яку схвалили для України, розрахована на 2 роки, тобто на 2026 та 2027 роки, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час закритого спілкування з журналістами.

Читайте також Україна знову готується до холодів: яку термінову підготовку Свириденко доручила областям

За словами очільниці Уряду, на порядку денному зараз розробка української фінансової стратегії відповідно до стандартів Євросоюзу, яка включає оборонні та бюджетні показники на 2026 – 2027 роки.

Щодо попереднього розподілу, то 60 мільярдів євро планують використати на оборону, а 30 мільярдів – на бюджетну підтримку.

Міністерство фінансів та Міністерство оборони працюють над уточненням оборонних і бюджетних потреб. Після фіналізації ці розрахунки будуть передані партнерам. Ми розраховуємо отримати фінансування вже з квітня,

– наголосила Свириденко.

Нагадуємо! Кредит від ЄС встановили під 0%, втім спочатку основною ідеєю було кредитування під гарантію російських заморожених активів. Однак згоди щодо цього так і не вдалося досягнути.

Як Україна покриватиме кредит від ЄС?

Україна буде зобов'язана повернути основну суму кредиту на рівні 90 мільярдів євро, однак лише після того, як отримає репарації від Росії за розпочату війну, йдеться на сайті Європарламенту.

Натомість сам кредит фінансуватимуть завдяки позиції ЄС на фінансових ринках, а відсотки сплачуватимуть з європейського бюджету.

Обслуговування боргу оцінили в 1 мільярд євро на рік у 2027 році, а у 2028 році – на рівні 3 мільярдів євро на рік.

Відомо, що після офіційного затвердження від Ради ЄС, перший транш кредиту буде здійснено на початку другого кварталу 2026 року.

Чому перший платіж затримують?