Це станеться вперше з початку війни: Україна готова платити
- 9 червня Україна здійснить платіж у розмірі 125,7 мільйона SDR за кредитною лінією Rapid Financing Instrument вперше з початку повномасштабної війни.
- Україна також отримує допомогу від МВФ за програмою EFF.
9 червня Україні здійснить платіж із погашення кредитної лінії Rapid Financing Instrument (RFI). Це станеться вперше з початку повномасштабної війни.
Які борги погасить Україна
Розмір цього внеску – 125,7 мільйона SDR. Відповідно, до теперішнього курсу це орієнтовно – 171 мільйон доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
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Загалом у 2022 році Україна отримала – 2 мільярди SDR за програмою RFI. За теперішнім курсом, це приблизно – 2,67 мільярда доларів. Кошти надходили двома траншами.
Зверніть увагу! Погасити цей зовнішній борг Україна має до кінця 2027 року. Загалом, "повернення" коштів буде відбуватися через 16 рівномірно розподілених траншів.
У 2025 році Україна передасть МВФ – 3 мільярди доларів, з них:
- 2,3 мільярда доларів – погашення заборгованості;
- 0,7 мільярда доларів – на процентні платежі.
Нагадаємо! Україна також отримує допомогу від МВФ за програмою EFF.