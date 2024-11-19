Українці незабаром почнуть отримувати "тисячу Зеленського": коли можна буде подати заявку

Президент України повідомив, що українці, які продовжують проживати на території України, зможуть отримати спеціальну грошову допомогу. Кошти надаватимуться в рамках програми "єПідтримка".

Коли розпочнеться приймання заявок

Приймання заявок на отримання допомоги розпочнеться з 1 грудня. Зараз триває підготовка до цього моменту, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра Михайла Федорова в ефірі телемарафону.

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Зверніть увагу! Заявки прийматимуться через застосунок Дія.

Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України Ми також на 1 грудня готуємо запуск масштабної послуги щодо зимової підтримки через застосунок і вже працюємо над тим, як зробити інфраструктуру стійкою і витримати весь потік заявок, який буде.

Федоров вважає, що ця послуга може стати однією з наймасштабніших за останні декілька років. До того ж, на думку міністра, ця допомога матиме неабияку популярність серед українців.

Цікаво! Статистика свідчить, що зараз застосунок Дія встановлений на майже 70% смартфонів українців. Загалом цим додатком користується орієнтовно 21 мільйон осіб.