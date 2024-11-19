Когда начнется прием заявок

Прием заявок на получение помощи начнется с 1 декабря. Сейчас идет подготовка к этому моменту, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра Михаила Федорова в эфире телемарафона.

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Обратите внимание! Заявки будут приниматься через приложение Дия.

Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины Мы также на 1 декабря готовим запуск масштабной услуги по зимней поддержке через приложение и уже работаем над тем, как сделать инфраструктуру устойчивой и выдержать весь поток заявок, который будет.

Федоров считает, что эта услуга может стать одной из самых масштабных за последние несколько лет. К тому же, по мнению министра, эта помощь будет иметь большую популярность среди украинцев.

Интересно! Статистика свидетельствует, что сейчас Дия установлена на почти 70% смартфонов украинцев. В целом этим приложением пользуется ориентировочно 21 миллион человек.