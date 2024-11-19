В чем заключается новая экономическая политика Украины
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время представления Плана устойчивости в Верховной Раде Украины, сегодня украинцы должны быть благодарны каждому предпринимателю, который сохраняет и создает рабочие места в абсолютно всех отраслях украинской экономики в Украине несмотря на войну.
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Несмотря на все сложности украинская экономика сохраняет базовую устойчивость и требует новой экономической политики,
– заявил президент.
Зеленский отметил, что новая экономическая политика должна базироваться на нескольких ключевых вещах:
- Максимальная поддержка украинского предпринимательства,
- Локализация и производство в Украине,
Нужно расширение доступа в украинских производителей к рынку публичных закупок. Все что можно производить здесь, в Украине, должно производиться в Украине. И закупаться, несмотря на уважение к партнерам, у производителя.
– добавил президент.
- Действенное страхование военных рисков,
Нужна последовательная регуляция защиты свободы предпринимательства, которые найдут свое отражение экономическим ростом,
– говорит Владимир Зеленский.