Коли розпочнеться приймання заявок
Приймання заявок на отримання допомоги розпочнеться з 1 грудня. Зараз триває підготовка до цього моменту, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра Михайла Федорова в ефірі телемарафону.
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Зверніть увагу! Заявки прийматимуться через застосунок Дія.
Ми також на 1 грудня готуємо запуск масштабної послуги щодо зимової підтримки через застосунок і вже працюємо над тим, як зробити інфраструктуру стійкою і витримати весь потік заявок, який буде.
Федоров вважає, що ця послуга може стати однією з наймасштабніших за останні декілька років. До того ж, на думку міністра, ця допомога матиме неабияку популярність серед українців.
Цікаво! Статистика свідчить, що зараз застосунок Дія встановлений на майже 70% смартфонів українців. Загалом цим додатком користується орієнтовно 21 мільйон осіб.