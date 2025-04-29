10 пенсій вчителям: коли педагоги можуть отримати таку виплату

В Україні педагогічні працівники мають право на одноразову грошову допомогу. Її розмір становить десять місячних пенсій, і надається вона при виході на пенсію за віком.

Хто має право на 10 пенсій

Виплата здійснюється одночасно з першою пенсійною виплатою за рахунок коштів Державного бюджету України, передає 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

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Право на отримання цієї допомоги мають педагогічні працівники, які:​

Працювали на посадах у закладах освіти державної або комунальної форми власності, що дають право на призначення пенсії за вислугу років.

Досягли пенсійного віку (зазвичай 60 років) і виходять на пенсію за віком, а не за вислугу років.

Мають страховий стаж: не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

До моменту виходу на пенсію за віком не отримували жодної іншої пенсії.

Які посади дають право на отримання виплати

Право на одноразову грошову допомогу в розмірі десяти місячних пенсій мають педагогічні працівники, які обіймали такі посади:

учителі, вихователі, директори, завідувачі та їхні заступники в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

викладачі та майстри виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах;

працівники дитячих будинків, шкіл-інтернатів, логопедичних пунктів та інших спеціалізованих освітніх установ.

Зауважте! Виплата грошової допомоги здійснюється органами Пенсійного фонду України одноразово одночасно з першою пенсійною виплатою. Для її отримання необхідно подати заяву до Пенсійного фонду за місцем проживання та надати документи, що підтверджують право на виплату.