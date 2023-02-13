Індексацію пенсій у березні перенесли: в Мінсоцполітики пояснили чому

Як розповіли у Мінсоці, індексацію українським пенсіонерам не проводитимуть у березні. Зараз у відомстві запевняються, що роблять усе для того, щоб зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції

Індексація у березні перенесли

Нагадуємо, що у березні 2023 року українські пенсіонери мали отримати індексацію пенсійних виплат. Проте як розповіла Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України, ці терміни в Україні перенесли. Індексація відбудеться вже у квітні відповідно до інфляції.

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Ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації й відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні. Зараз робимо розрахунки,

– додала міністерка.

Як розраховують індексацію

Суму, яку збільшують на певний індекс – це розрахунковий розмір пенсії, тобто вона без урахування всіх можливих надбавок.

Сам розмір індексу становить сукупність від половини торішньої інфляції плюс половина середнього за три роки зростання зарплат. Відтак зростання зарплат може бути незначним (близько 7%), а ось половина від розміру інфляції — близько 15%. Тобто у результаті пенсії можуть підвищити на 22%.

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Зверніть увагу, що індексація відбудеться для тих, хто отримує пенсію страхову: