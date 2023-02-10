Хто отримає збільшення
Збільшення у розмірі 500 гривень зможуть отримати лише ті пенсіонери, у яких розмір виплат близький до мінімального.
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Крім того, все ж ця надбавка буде однією із найвищих за останні роки. Все через те, що у її розрахунок закладено рівень інфляції в Україні. Відповідно через стрімке зростання цін у 2022 році пенсії значно проіндексують у 2023 році.
- підвищуватимуть ті пенсії, які розраховані за законом. До прикладу, чиновники надбавок не отримуватимуть, а військові пенсіонери отримають за іншими правилами надбавки.
- підвищуватимуть не повний розмір пенсії. Тобто, якщо у вас є надбавки за вік, чи за стаж, при підвищенні це враховуватимуть. Підвищать лише "голу" пенсію.
Чому таку індексацію називають "осучасненням"
Вперше таке "осучаснення" пенсій провели у 2027 році. Тоді було вирішено перерахувати всі пенсії відповідно до нового показника середньої зарплати в Україні.
Далі це почало відбуватися щороку з огляду на те, як піднімають зарплати, так і з урахуванням інфляції. Адже така індексація має зберегти виплати українців від знецінення.
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Яку пенсію отримують українці
- Нагадуємо, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 093 гривні. Відповідно до цього показника мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму.
- Максимальна пенсія становить до 20 920 гривень і складає 10 прожиткових мінімумів.
- Перерахунок пенсій для непрацюючих осіб, які отримують "страхові" пенсії – зараз на рівні 2 500 гривень, або пропорційно наявному страховому стажу.