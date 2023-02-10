Хто отримає збільшення

Збільшення у розмірі 500 гривень зможуть отримати лише ті пенсіонери, у яких розмір виплат близький до мінімального.

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Зверніть увагу, в Мінсоцполітики поки не озвучили точний розмір збільшення, тому 25% — це лише орієнтовно.

Крім того, все ж ця надбавка буде однією із найвищих за останні роки. Все через те, що у її розрахунок закладено рівень інфляції в Україні. Відповідно через стрімке зростання цін у 2022 році пенсії значно проіндексують у 2023 році.

підвищуватимуть ті пенсії, які розраховані за законом. До прикладу, чиновники надбавок не отримуватимуть, а військові пенсіонери отримають за іншими правилами надбавки.

підвищуватимуть не повний розмір пенсії. Тобто, якщо у вас є надбавки за вік, чи за стаж, при підвищенні це враховуватимуть. Підвищать лише "голу" пенсію.

Чому таку індексацію називають "осучасненням"

Вперше таке "осучаснення" пенсій провели у 2027 році. Тоді було вирішено перерахувати всі пенсії відповідно до нового показника середньої зарплати в Україні.

Далі це почало відбуватися щороку з огляду на те, як піднімають зарплати, так і з урахуванням інфляції. Адже така індексація має зберегти виплати українців від знецінення.

Такий механізм збільшення є важливими у 2023 році через те, що традиційне підвищення пенсій заморозили.

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