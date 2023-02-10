Кто получит увеличение

Увеличение в размере 500 гривен смогут получить только пенсионеры, у которых размер выплат близок к минимальному.

Читайте также Пенсии и другая помощь: какими будут соцвыплаты в феврале

Обратите внимание, в Минсоцполитики пока не озвучили точный размер увеличения, поэтому 25% – это лишь ориентировочно.

Кроме того, все же эта надбавка будет одной из самых высоких за последние годы. Все потому, что в ее расчет заложен уровень инфляции в Украине. Соответственно из-за стремительного роста цен в 2022 году пенсии значительно проиндексируют в 2023 году.

повысят те пенсии, которые рассчитаны по закону. К примеру, чиновники надбавок не будут получать, а военные пенсионеры получат по другим правилам надбавки.

повысят не полный размер пенсии. То есть, если у вас есть надбавки за возраст или стаж, при повышении это будут учитывать. Повысят только "голую" пенсию.

Почему такую индексацию называют "осовремениванием"

Впервые такое "осовременивание" пенсий было проведено в 2027 году. Тогда было решено перечислить все пенсии в соответствии с новым показателем средней зарплаты в Украине.

Потом это начало происходить каждый год, в соответствии с подъемом зарплаты и с учетом инфляции. Ведь такая индексация должна уберечь выплаты украинцев от обесценения.

Такой механизм увеличения важен в 2023 году из-за того, что традиционное повышение пенсий заморозили.

Интересно Инфляция в январе составила 0,8%: какие продукты подорожали больше всего

Какую пенсию получают украинцы