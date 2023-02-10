Кто получит увеличение
Увеличение в размере 500 гривен смогут получить только пенсионеры, у которых размер выплат близок к минимальному.
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Кроме того, все же эта надбавка будет одной из самых высоких за последние годы. Все потому, что в ее расчет заложен уровень инфляции в Украине. Соответственно из-за стремительного роста цен в 2022 году пенсии значительно проиндексируют в 2023 году.
- повысят те пенсии, которые рассчитаны по закону. К примеру, чиновники надбавок не будут получать, а военные пенсионеры получат по другим правилам надбавки.
- повысят не полный размер пенсии. То есть, если у вас есть надбавки за возраст или стаж, при повышении это будут учитывать. Повысят только "голую" пенсию.
Почему такую индексацию называют "осовремениванием"
Впервые такое "осовременивание" пенсий было проведено в 2027 году. Тогда было решено перечислить все пенсии в соответствии с новым показателем средней зарплаты в Украине.
Потом это начало происходить каждый год, в соответствии с подъемом зарплаты и с учетом инфляции. Ведь такая индексация должна уберечь выплаты украинцев от обесценения.
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Какую пенсию получают украинцы
- Напоминаем, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 093 гривны. Согласно этому показателю минимальная пенсия равна прожиточному минимуму.
- Максимальная пенсия – до 20 920 гривен и составляет 10 прожиточных минимумов.
- Перерасчет пенсий для неработающих лиц, получающих "страховые" пенсии – сейчас на уровне 2 500 гривен, или пропорционально страховому стажу.