Индексацию в марте перенесли

Напомним, что в марте 2023 года украинские пенсионеры должны были получить индексацию пенсионных выплат. Однако, как рассказала Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины, эти сроки в Украине перенесли. Индексация произойдет уже в апреле в соответствии с инфляцией.

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Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, что такая индексация состоится в апреле. Сейчас производим расчеты,

– добавила министерша.

Как рассчитывают индексацию

Сумма, которую увеличивают на определенный индекс – это расчетный размер пенсии, то есть она без учета всех возможных надбавок.

Сам размер индекса составляет совокупность от половины прошлогодней инфляции плюс половина среднего за три года роста зарплат. Следовательно, рост зарплат может быть незначительным (около 7%), а вот половина от размера инфляции — около 15%. То есть, в результате пенсии могут повысить на 22%.

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Обратите внимание, что индексация состоится для тех, кто получает страховую пенсию: