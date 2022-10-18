Опалювальний сезон у Києві: коли дадуть тепло в домівках

Цьогоріч включать опалення у столиці як і завжди, запевнили в КМДА. Ніяких змін щодо початку опалювального сезону не планують, як і по всій Україні.

Опалювальний сезон у Києві

З 7 жовтня у Києві розпочали підключати до тепла заклади соціальної сфери – лікарні, школи, садки та інші установи сфери – за індивідуальними заявками керівників цих закладів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляють в КМДА.

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На сьогодні ми не плануємо ніяких змін в графіку. Поки що підключення опалення відбувається виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів) ми обов’язково зважатимемо на погодні умови і будемо інформувати киян про підключення до центрального опалення,

– сказав Кличко.

Коли включать опалення в Києві у будинках

Централізоване опалення у будинках зазвичай включать, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить +8°С та нижче. Закінчиться опалювальний сезон, коли температура протягом трьох днів перевищуватиме цей показник.

Раніше голова НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко зазначав виданню The Guardian, що цьогоріч опалювальний сезон в Україні розпочнеться пізніше, ніж зазвичай, а закінчиться – раніше. Температура в приміщеннях буде на рівні 17 – 18°C.

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Киян просять підготуватись до опалювального сезону

Разом із тим, мер Києва порекомендував киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема утеплити вікна в оселях та під’їздах, придбати теплі речі.

Краще перестрахуватися і підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ,

– додав Віталій Кличко.