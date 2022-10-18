Опалювальний сезон у Києві
З 7 жовтня у Києві розпочали підключати до тепла заклади соціальної сфери – лікарні, школи, садки та інші установи сфери – за індивідуальними заявками керівників цих закладів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляють в КМДА.
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На сьогодні ми не плануємо ніяких змін в графіку. Поки що підключення опалення відбувається виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів) ми обов’язково зважатимемо на погодні умови і будемо інформувати киян про підключення до центрального опалення,
– сказав Кличко.
Разом із тим, мер Києва порекомендував киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема утеплити вікна в оселях та під’їздах, придбати теплі речі.
Краще перестрахуватися і підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ,
– додав Віталій Кличко.