Отопительный сезон в Киеве

С 7 октября в Киеве начали подключать к теплу учреждения социальной сферы – больницы, школы, сады и другие учреждения – по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире национального телемарафона, сообщают в КГГА.

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На сегодняшний день мы не планируем никаких изменений в графике. Пока что подключение отопления производится исключительно по заявкам руководителей учреждений социальной сферы. Относительно всех остальных (бытовых потребителей) мы обязательно будем учитывать погодные условия и будем информировать киевлян о подключении к центральному отоплению,

– сказал Кличко.

Когда включат отопление в Киеве в домах Централизованное отопление в домах обычно включается, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет +8°С и ниже. Окончится отопительный сезон, когда температура в течение трех дней будет превышать этот показатель. Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отмечал изданию The Guardian, что в этом году отопительный сезон в Украине начнется позже обычного, а закончится – раньше. Температура в помещениях будет на уровне 17 – 18°C. Актуально Подготовка к отопительному сезону: что стоит приобрести этой зимой Киевлян просят подготовиться к отопительному сезону

Вместе с тем мэр Киева порекомендовал киевлянам подготовиться к отопительному сезону, в частности утеплить окна в домах и подъездах, приобрести теплые вещи.

Лучше перестраховаться и приготовиться. Теплые вещи не будут лишними этой зимой. Мы должны просчитать разное развитие событий, потому что российские варвары пытаются разрушить критическую инфраструктуру украинских городов и поселков.

– добавил Виталий Кличко.

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