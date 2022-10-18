Отопительный сезон в Киеве
С 7 октября в Киеве начали подключать к теплу учреждения социальной сферы – больницы, школы, сады и другие учреждения – по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире национального телемарафона, сообщают в КГГА.
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На сегодняшний день мы не планируем никаких изменений в графике. Пока что подключение отопления производится исключительно по заявкам руководителей учреждений социальной сферы. Относительно всех остальных (бытовых потребителей) мы обязательно будем учитывать погодные условия и будем информировать киевлян о подключении к центральному отоплению,
– сказал Кличко.
Вместе с тем мэр Киева порекомендовал киевлянам подготовиться к отопительному сезону, в частности утеплить окна в домах и подъездах, приобрести теплые вещи.
Лучше перестраховаться и приготовиться. Теплые вещи не будут лишними этой зимой. Мы должны просчитать разное развитие событий, потому что российские варвары пытаются разрушить критическую инфраструктуру украинских городов и поселков.
– добавил Виталий Кличко.