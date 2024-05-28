Новий тариф на електроенергію можуть запровадити до кінця тижня

В Україні можуть ввести новий тариф на електроенергію для споживачів, які використовують понад 100 кіловат на місяць. Тариф, ймовірно, введуть до кінця цього тижня.

Яким може бути новий тариф

Такі споживачі могли б платити за світло за новим тарифом, який може становити близько 4,80 гривні за кіловат-годину.

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Водночас для тих, хто використовує менше ніж 100 кіловатів на місяць, зміни тарифів не передбачені. Ціна залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. Для тих, хто перевищує цей ліміт, ведуться обговорення щодо різних варіантів нової тарифної системи.

Очікується, що рішення про нові тарифи буде ухвалене до кінця тижня, із базовим варіантом тарифу в 4,80 гривень за кіловат-годину для високих споживачів.

Наразі споживачів, які використовують менше ніж 100 кіловатів електроенергії на місяць, майже не залишилося. Так, нові тарифи на світло, ймовірно, торкнуться більшості користувачів.

Що відомо про зростання тарифу на світло

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомляв, що ціна на електроенергію може зрости цього літа через значні пошкодження енергетичної системи України.

Втім, за його словами, точний розмір майбутнього тарифу наразі залишається невідомим.

Микола Колісник Заступник міністра енергетики України Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи.

Остаточний розмір тарифу буде залежати від багатьох факторів, включно з витратами на ремонт та собівартістю виробництва електроенергії.

Енергетична система України продовжує інтенсивно страждати від значних руйнувань. В результаті обстрілів майже 80% об'єктів генерації електроенергії були знищені або серйозно пошкоджені. Наразі загальні збитки оцінюються більше ніж у 1 мільярд доларів. Також у системі спостерігається дефіцит потужностей, який становить 8 гігаватів.