Щоб не переплачувати: коли треба подавати показники лічильників
22 травня 2024, 16:18Читать новость на русском
Щоб уникнути переплат за комунальні послуги, важливо своєчасно та правильно передавати показники лічильників. Особливо треба зважати на терміни подачі показників для лічильників води, газу та світла.
Показники лічильника світла
Показники лічильника необхідно передавати не пізніше 4 числа кожного місяця, щоб уникнути неправильних нарахувань.
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Показники лічильника електроенергії можна подати кількома способами:
- Через особистий кабінет на сайті вашого обслуговуючого підприємства (ОСР);
- Зателефонувавши до контакт-центру ОСР;
- Через чат-бот у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- Інші методи, що пропонуються ОСР.
Показники лічильника води
Існує кілька способів подати показники лічильника води:
- Використовуйте особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;
- Скористайтеся Viber-ботом або Telegram-ботом;
- Зателефонуйте до контакт-центру за номером (044) 202-0202;
- Відвідайте Центри комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40 або Центри обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- Занотуйте показники в графу платіжного сповіщення під час оплати в банківській установі.
Показники лічильника газу
Для передачі показників газового лічильника можна скористатися наступними опціями:
- Передати показники безпосередньо оператору газорозподільної мережі (облгаз);
- Ввести показники на сайті або через чат-бот оператора;
- Зателефонувати до контакт-центру облгазу.
Тарифи на комунальні послуги в Україні
Електроенергія:
- До кінця 2024 року плануються стабільні тарифи на електроенергію, і ціна залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак, вартість може зрости до понад 4 гривні за кіловат у найближчому майбутньому.
Вода:
- Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення можуть зазнати змін найближчим часом. Пропозиції щодо перегляду тарифів уже знаходяться на розгляді в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Зокрема, вже відомо про зростання абонентської плати в таких компаніях як "Львівводоканал", "Бориспільводоканал" і в місті Нововолинськ.
Газ:
- Більшість українців, 98%, користуються послугами "Нафтогазу", де вартість газу становить 7,96 гривні за кубометр. Тарифи в інших постачальників можуть відрізнятися. Важливо пам'ятати, що окрім оплати за спожитий газ, споживачі також мають сплачувати за його транспортування.