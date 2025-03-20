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20 березня, 16:10
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ЄС відкладає введення тарифів проти США: коли Європа планує дати відповідь на мита Трампа

Анастасія Зорик
Основні тези

ЄС ухвалив рішення відкласти введення тарифів проти США. Впровадження цих мит перенесено на середину квітня.

Коли ЄС впровадить нові тарифи

Ці заходи ЄС мали б стати відповіддю на тарифи на метали, які вів Трамп, повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

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Зверніть увагу! Європейська комісія пропонувала введення тарифів у 2 етапи. З 1 квітня мали б відновитися мита 2018 року на 4,5 мільярди євро, з 13 числа – на 18 мільярдів євро. Згодом Єврокомісія підтвердила, що тарифи наберуть чинності уже в середині місяця.

 

Марош Шефчович

Єврокомісар з питань торгівлі

Зараз ми розглядаємо можливість узгодити терміни введення двох наборів контрзаходів ЄС, щоб ми могли консультуватися з державами-членами щодо обох списків одночасно, і це також дасть нам додатковий час для переговорів з нашими американськими партнерами.

Зокрема, у першому пакеті контрзаходів є введення 50% тарифу на американський бурбон. Трамп пообіцяв відповісти на це 200% митом на весь алкоголь з ЄС.

До того ж американський уряд повідомляв і про затвердження інших тарифів з 2 квітня. Ці мита нібито мали б "відновити баланс". Шефчович каже, що йому вдалося досягнути обмеженого прогресу в переговорах з американськими урядовцями. За його словами, уряд США прагне:

  • залучити інвестиції;
  • здійснити реіндустріалізацію.

І наразі вони вважають, що найкращий спосіб зробити це – через тарифну політику. Я сподіваюся, що одного дня ми дійдемо до цієї дискусії, але наразі ми явно не там,
– каже єврокомісар.

Зауважте! Шефчович наголошує, що обговорення зниження мит на промислові товари поки не є пріоритетом для американського уряду, як каже сам єврокомісар: "я не думаю, що США думають у цьому напрямку".