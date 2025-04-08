ЄС готує відповідь на мита Трампа: які тарифи може ввести Європа

ЄС планує визначити відповідь на мита США. Йдеться саме про тарифи на сталь та алюміній.

Коли введе нові тарифи ЄС

Єврокомісар Марош Шефчович каже, що Єврокомісія уже провела збір думок країн-членів, відносно відповідей на тарифи Трампа на сталь та алюміній, повідомляє 24 Канал з посиланням на European Union.

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На підставі цих думок і було підготовано список контрзаходів. Як каже Шефчович, цей перелік створювався "збалансовано розподіляючи навантаження".

Марош Шефчович Єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки Ми надішлемо їм остаточний перелік і ставки тарифів пізніше цього дня. Голосування призначене на 9 квітня, а остаточний перелік буде затверджено 15 квітня. Мита на продукцію запрацюють того ж дня для першого переліку заходів, для решти – з 15 травня.

Шефчович наголосив, що Єврокомісія готова задіяти усі інструменти в арсеналі торгових методів захисту. Ці заходи мають сприяти безпеці: