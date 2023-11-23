Бізнес отримав перший мільйон за працевлаштування людей з інвалідністю

Нещодавно держава витратила свій перший мільйон гривень на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Гроші пішли на компенсацію витрат роботодавців.

Влада облаштувала робочі місця для осіб з інвалідністю

Вже близько 20 підприємців скористалися ініціативою та придбали для інклюзивних працівників необхідне обладнання та спеціалізовані меблі, які їм потрібні для повноцінної роботи. Загалом держава компенсувала їм ці витрати на 1 мільйон гривень.

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Тетяна Бережна Заступниця міністра економіки України Працюємо над тим, щоб люди з інвалідністю, зокрема, й отриманою внаслідок війни, могли продовжувати працювати й самореалізовуватись. Тому запропонували підприємцям компенсовувати їхні витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм комфортні умови для роботи.

Свої компенсації отримали роботодавці з Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Черкаської областей.

Працівники, яким облаштували робоче місце:

бухгалтер;

вчитель;

інженер із охорони праці;

діловод;

адміністратор;

менеджер в торгівлі;

водій;

слюсар зі складання металевих конструкцій.

Які виплати отримують особи з інвалідністю

На пенсію по інвалідності впливає її група. Зокрема, мінімальні виплати залежно від цього чинника виглядають так:

І група – 2 300 гривень;

ІІ та ІІІ групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;

ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.

Також розмір виплати залежить від відсотка від пенсії за віком. Залежно від групи пропорції такі:

І група – 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Вікова пенсія для осіб з інвалідністю розраховується зі співвідношення напрацьованого стажу до каліцтва, різниці їхнього віку та 60 років (граничний вік виходу на пенсію) та інших індивідуальних показників.