Українці з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію: як подати заявку

Грошові виплати доступні представникам окремих професій, які отримали інвалідністю через війну. Оформити компенсацію можна через Пенсійний фонд.

Хто має право на компенсацію

Держава надає одноразову грошову допомогу постраждалим від війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги мають особи з числа:

працівників об’єктів критичної інфраструктури;

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування.

Вони можуть отримати гроші, якщо внаслідок збройної агресії Росії від 24 лютого 2022 року отримали інвалідність. Сума компенсації залежить від встановленої групи:

І група — 800 000 гривень;

II група — 500 000 гривень;

III група — 200 000 гривень.

У разі загибелі працівника з-поміж вказаних категорій, його родина має право на одноразову компенсацію у розмірі 1 мільйона гривень.

Як отримати виплати

Подати заяву на отримання компенсації можна особисто, через уповноваженого представника або онлайн електронний портал ПФУ. Для звернення необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

медичне підтвердження встановлення інвалідності;

довідка з навчального закладу (для осіб віком до 23 років);

рішення суду про недієздатність чи встановлення опіки (за потреби);

свідоцтво про смерть та висновок судово-медичної експертизи;

акт розслідування або спецрозслідування обставин отримання травми;

документи, що підтверджують родинні стосунки (у разі звернення родичів загиблого);

підтвердження факту утримання загиблим (судове рішення або нотаріальний документ).

Заявку на отримання допомоги можна подати протягом трьох років із моменту встановлення інвалідності. Після завершення цього терміну право на виплату втрачається.