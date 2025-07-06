Хто має право на компенсацію

Держава надає одноразову грошову допомогу постраждалим від війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги мають особи з числа:

працівників об’єктів критичної інфраструктури;

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування.

Вони можуть отримати гроші, якщо внаслідок збройної агресії Росії від 24 лютого 2022 року отримали інвалідність. Сума компенсації залежить від встановленої групи:

І група — 800 000 гривень;

II група — 500 000 гривень;

III група — 200 000 гривень.

У разі загибелі працівника з-поміж вказаних категорій, його родина має право на одноразову компенсацію у розмірі 1 мільйона гривень.

Як отримати виплати

Подати заяву на отримання компенсації можна особисто, через уповноваженого представника або онлайн електронний портал ПФУ. Для звернення необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

медичне підтвердження встановлення інвалідності;

довідка з навчального закладу (для осіб віком до 23 років);

рішення суду про недієздатність чи встановлення опіки (за потреби);

свідоцтво про смерть та висновок судово-медичної експертизи;

акт розслідування або спецрозслідування обставин отримання травми;

документи, що підтверджують родинні стосунки (у разі звернення родичів загиблого);

підтвердження факту утримання загиблим (судове рішення або нотаріальний документ).

Заявку на отримання допомоги можна подати протягом трьох років із моменту встановлення інвалідності. Після завершення цього терміну право на виплату втрачається.