Хто має право на компенсацію
Держава надає одноразову грошову допомогу постраждалим від війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Настають зміни: як відбуватиметься збільшення пенсій українців
Право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги мають особи з числа:
- працівників об’єктів критичної інфраструктури;
- державних службовців;
- посадових осіб місцевого самоврядування.
Вони можуть отримати гроші, якщо внаслідок збройної агресії Росії від 24 лютого 2022 року отримали інвалідність. Сума компенсації залежить від встановленої групи:
- І група — 800 000 гривень;
- II група — 500 000 гривень;
- III група — 200 000 гривень.
У разі загибелі працівника з-поміж вказаних категорій, його родина має право на одноразову компенсацію у розмірі 1 мільйона гривень.
Як отримати виплати
Подати заяву на отримання компенсації можна особисто, через уповноваженого представника або онлайн електронний портал ПФУ. Для звернення необхідно підготувати такий пакет документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код (РНОКПП);
- медичне підтвердження встановлення інвалідності;
- довідка з навчального закладу (для осіб віком до 23 років);
- рішення суду про недієздатність чи встановлення опіки (за потреби);
- свідоцтво про смерть та висновок судово-медичної експертизи;
- акт розслідування або спецрозслідування обставин отримання травми;
- документи, що підтверджують родинні стосунки (у разі звернення родичів загиблого);
- підтвердження факту утримання загиблим (судове рішення або нотаріальний документ).
Заявку на отримання допомоги можна подати протягом трьох років із моменту встановлення інвалідності. Після завершення цього терміну право на виплату втрачається.