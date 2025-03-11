Українці можуть отримати компенсацію за надмірні комунальні платежі

Іноді громадяни України можуть зіткнутися з помилковими нарахуваннями за комунальні послуги, що може суттєво вплинути на їхній фінансовий стан. Як отримати компенсацію та що з цим робити, читайте далі.

Хто може відшкодувати переплати

На офіційному сайті Держпродспоживслужби пояснили, що українці можуть отримати компенсацію за переплачені комунальні послуги та як правильно подати заяву, передає 24 Канал.

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Тільки у 2024 році фахівці видали 94 приписи для усунення порушень, що дозволило робити тарифи відповідними до законодавства, а також до бюджету надійшло 3,4 мільйона гривень.

Тому якщо споживачі виявляють підозрілі нарахування у квитанціях, вони можуть звернутися до Держпродспоживслужби одним із таких способів:

Електронною поштою на адресу;

Онлайн, заповнивши форму на офіційному сайті;

Поштою за адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.