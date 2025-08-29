Укр Рус
29 серпня, 18:20
2

Як українцям отримати компенсацію за пошкоджене житло внаслідок російських обстрілів

Валерія Моргун
Основні тези
  • Українці можуть отримати компенсацію за пошкоджене житло через єВідновлення, подаючи заяву про компенсацію чи житловий сертифікат.
  • Українці також повинні подавати заяви в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, щоб задокументувати злочини Росії для майбутніх репарацій.

Росія продовжує активно атакувати України. Внаслідок цього страждають зокрема й будівлі.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло?

Тільки цієї ночі росіяни запустили 30 ракет та майже 600 дронів по території України, пише 24 Канал з посиланням на Мінцифру.

Якщо домівка особи постраждала від обстрілу, то слід подати заяву про компенсацію чи житловий сертифікат через єВідновлення. Зокрема українцям пояснили алгоритм дій:

  1. слід зафіксувати пошкодження в Дії або ЦНАПі;
  2. надалі потрібно подати заяву;
  3. потім необхідно чекати на рішення;
  4. людина отримує компенсацію або житловий сертифікат.

Також подавайте заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, щоб показати світові всі злочини країни-терориста та сформувати фундамент для майбутніх репарацій,
– закликали у Мінцифрі.

Також громадянам варто повідомляти про:

  • А3.1. Пошкодження або знищення житла;
  • А3.2. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;
  • А2.1. Смерть близького члена сімʼї;
  • А2.3. Серйозні тілесні ушкодження.

Зверніть увагу! Протягом останнього року в Україні розширили єВідновлення.

Які зміни відбулися щодо єВідновлення?

  • ВПО тепер також отримують компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло – вже зараз майже 7 000 родин ВПО отримали компенсації на суму 9,2 мільярда гривень.
  • Нараз була запроваджена нова послуга – відбудова на власній земельній ділянці. 632 родини вже отримали перший транш виплат на суму 775 мільйона гривень.
  • Програмою скористалися понад 120 тисяч родин, зокрема допомогу на ремонт отримали 97,6 тисячі сімей на 9,8 мільярда гривень.
  • Крім того, видано 22,1 тисячі сертифікатів на 32,1 мільярда гривень. З них понад 14,6 тис. уже використані для купівлі житла (понад 23 мільярди гривень).
     