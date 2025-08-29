Як отримати компенсацію за зруйноване житло?
Тільки цієї ночі росіяни запустили 30 ракет та майже 600 дронів по території України, пише 24 Канал з посиланням на Мінцифру.
Дивіться також На програму єВідновлення додатково спрямовують майже 5 мільярдів гривень
Якщо домівка особи постраждала від обстрілу, то слід подати заяву про компенсацію чи житловий сертифікат через єВідновлення. Зокрема українцям пояснили алгоритм дій:
- слід зафіксувати пошкодження в Дії або ЦНАПі;
- надалі потрібно подати заяву;
- потім необхідно чекати на рішення;
- людина отримує компенсацію або житловий сертифікат.
Також подавайте заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, щоб показати світові всі злочини країни-терориста та сформувати фундамент для майбутніх репарацій,
– закликали у Мінцифрі.
Також громадянам варто повідомляти про:
- А3.1. Пошкодження або знищення житла;
- А3.2. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;
- А2.1. Смерть близького члена сімʼї;
- А2.3. Серйозні тілесні ушкодження.
Зверніть увагу! Протягом останнього року в Україні розширили єВідновлення.
Які зміни відбулися щодо єВідновлення?
- ВПО тепер також отримують компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло – вже зараз майже 7 000 родин ВПО отримали компенсації на суму 9,2 мільярда гривень.
- Нараз була запроваджена нова послуга – відбудова на власній земельній ділянці. 632 родини вже отримали перший транш виплат на суму 775 мільйона гривень.
- Програмою скористалися понад 120 тисяч родин, зокрема допомогу на ремонт отримали 97,6 тисячі сімей на 9,8 мільярда гривень.
- Крім того, видано 22,1 тисячі сертифікатів на 32,1 мільярда гривень. З них понад 14,6 тис. уже використані для купівлі житла (понад 23 мільярди гривень).