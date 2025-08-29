Як отримати компенсацію за зруйноване житло?

Тільки цієї ночі росіяни запустили 30 ракет та майже 600 дронів по території України, пише 24 Канал з посиланням на Мінцифру.

Дивіться також На програму єВідновлення додатково спрямовують майже 5 мільярдів гривень

Якщо домівка особи постраждала від обстрілу, то слід подати заяву про компенсацію чи житловий сертифікат через єВідновлення. Зокрема українцям пояснили алгоритм дій:

слід зафіксувати пошкодження в Дії або ЦНАПі; надалі потрібно подати заяву; потім необхідно чекати на рішення; людина отримує компенсацію або житловий сертифікат.

Також подавайте заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, щоб показати світові всі злочини країни-терориста та сформувати фундамент для майбутніх репарацій,

– закликали у Мінцифрі.

Також громадянам варто повідомляти про:

А3.1. Пошкодження або знищення житла;

А3.2. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

А2.1. Смерть близького члена сімʼї;

А2.3. Серйозні тілесні ушкодження.

Зверніть увагу! Протягом останнього року в Україні розширили єВідновлення.

Які зміни відбулися щодо єВідновлення?