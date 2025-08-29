Как получить компенсацию за разрушенное жилье?

Только этой ночью россияне запустили 30 ракет и почти 600 дронов по территории Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Минцифру.

Смотрите также На программу еВідновлення дополнительно направляют почти 5 миллиардов гривен

Если дом лица пострадал от обстрела, то следует подать заявление о компенсации или жилищный сертификат через еВідновлення. В частности украинцам объяснили алгоритм действий:

следует зафиксировать повреждения в Дії или ЦНАПе; в дальнейшем нужно подать заявление; затем необходимо ждать решения; человек получает компенсацию или жилищный сертификат.

Также подавайте заявление в международный Реестр убытков в Гааге, чтобы показать миру все преступления страны-террориста и сформировать фундамент для будущих репараций,

– призвали в Минцифре.

Также гражданам следует сообщать о:

А3.1. Повреждении или уничтожении жилья;

А3.2. Повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества;

А2.1. Смерть близкого члена семьи;

А2.3. Серьезные телесные повреждения.

Обратите внимание! В течение последнего года в Украине расширили еВідновлення.

Какие изменения произошли относительно еВідновлення?