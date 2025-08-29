Как украинцам получить компенсацию за поврежденное жилье в результате российских обстрелов
- Украинцы могут получить компенсацию за поврежденное жилье через еВідновлення, подавая заявление о компенсации или жилищный сертификат.
- Украинцы также должны подавать заявления в международный Реестр убытков в Гааге, чтобы задокументировать преступления России для будущих репараций.
Россия продолжает активно атаковать Украину. Вследствие этого страдают в том числе и здания.
Как получить компенсацию за разрушенное жилье?
Только этой ночью россияне запустили 30 ракет и почти 600 дронов по территории Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Минцифру.
Если дом лица пострадал от обстрела, то следует подать заявление о компенсации или жилищный сертификат через еВідновлення. В частности украинцам объяснили алгоритм действий:
- следует зафиксировать повреждения в Дії или ЦНАПе;
- в дальнейшем нужно подать заявление;
- затем необходимо ждать решения;
- человек получает компенсацию или жилищный сертификат.
Также подавайте заявление в международный Реестр убытков в Гааге, чтобы показать миру все преступления страны-террориста и сформировать фундамент для будущих репараций,
– призвали в Минцифре.
Также гражданам следует сообщать о:
- А3.1. Повреждении или уничтожении жилья;
- А3.2. Повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества;
- А2.1. Смерть близкого члена семьи;
- А2.3. Серьезные телесные повреждения.
Обратите внимание! В течение последнего года в Украине расширили еВідновлення.
Какие изменения произошли относительно еВідновлення?
- ВПЛ теперь также получают компенсации за поврежденное или разрушенное жилье – уже сейчас почти 7 000 семей ВПО получили компенсации на сумму 9,2 миллиарда гривен.
- Сейчас была введена новая услуга – восстановление на собственном земельном участке. 632 семьи уже получили первый транш выплат на сумму 775 миллиона гривен.
- Программой воспользовались более 120 тысяч семей, в частности помощь на ремонт получили 97,6 тысячи семей на 9,8 миллиарда гривен.
- Кроме того, выдано 22,1 тысячи сертификатов на 32,1 миллиарда гривен. Из них более 14,6 тыс. уже использованы для покупки жилья (более 23 миллиардов гривен).