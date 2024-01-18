95 сімей уже купили собі житло: в Україні платять компенсацію за зруйновану домівку

Уже 95 українських сімей встигли придбати собі нову оселю використовуючи житлові сертифікати. Державні кошти вони отримали, тому що росіяни знищили їх попередню домівку.

Де купують житло

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков пояснив, що українці купували житло у таких областях:

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Чернігівській;

Харківській;

Миколаївській;

Сумській;

Київській;

Тернопільській;

Львівській;

у Києві.

Олександр Кубраков Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Бачимо також тенденцію у виборі житла в межах того регіону, де знаходилося знищене. Переважно люди обирають квартири на вторинному ринку нерухомості.

Ще 35 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Гроші можна використати на проведення ремонтів осель, які постраждали від російської агресії.

Зміни у "єВідновлення"

Ще 16 січня уряд ухвалив постанову, яка має на меті вдосконалити механізм реалізації програми "єВідновлення".

Пропонують внести такі зміни:

спростити процедуру припинення права власності на знищений об'єкт;

покращити взаємодію міністерств щодо обміну інформацією;

розробити чіткий алгоритм оскарження дій Комісій;

оновити порядок нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку.

З грудня минулого року українці, чиє житло пошкоджене внаслідок війни отримали змогу отримати гроші не лише для проведення термінового ремонту, а капітального. Максимальна сума становить 350 тисяч гривень для квартир та 500 тисяч для приватних будинків.