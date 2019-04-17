Отримував допомогу – повертай: кому доведеться відшкодувати субсидії

Держава може вимагати повернення раніше нарахованих коштів на оплату комуналки. Кого з українців це стосується та в яких випадках доведеться повертати субсидії, читайте далі.

Чому українці змушені повернути пільги або субсидії

Деяким українцям доведеться повернути пільги через неточні дані або зміни в обставинах, про які не повідомили Пенсійний фонд, нагадує 24 Канал.

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Згідно з постановою Кабміну №373, яка регулює порядок надання пільг і субсидій, держава має право вимагати повернення надміру виплачених коштів.

Також пільгу можуть анулювати у наступних випадках:

у разі смерті пільговика, втрати ним права на допомогу або призначення субсидії (починаючи з наступного місяця);

за добровільною заявою самого пільговика.

До того ж у випадку, коли про смерть пільговика стало відомо із запізненням, держава має право звернутись за поверненням коштів до його родичів.