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Економіка Соцвиплати Отримував допомогу – повертай: кому доведеться відшкодувати субсидії
8 червня, 18:40
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Отримував допомогу – повертай: кому доведеться відшкодувати субсидії

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Українці можуть бути змушені повернути субсидії через неточні дані або зміни в обставинах, про які не повідомили Пенсійний фонд.

  • Субсидії можуть бути анульовані у разі смерті пільговика або втрати ним права на допомогу, а також їх повернення може вимагатися від родичів, якщо смерть стала відомою із запізненням.

     

Держава може вимагати повернення раніше нарахованих коштів на оплату комуналки. Кого з українців це стосується та в яких випадках доведеться повертати субсидії, читайте далі.

Чому українці змушені повернути пільги або субсидії

Деяким українцям доведеться повернути пільги через неточні дані або зміни в обставинах, про які не повідомили Пенсійний фонд, нагадує 24 Канал.

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Згідно з постановою Кабміну №373, яка регулює порядок надання пільг і субсидій, держава має право вимагати повернення надміру виплачених коштів. 

Також пільгу можуть анулювати у наступних випадках:

  • у разі смерті пільговика, втрати ним права на допомогу або призначення субсидії (починаючи з наступного місяця);
  • за добровільною заявою самого пільговика.

До того ж у випадку, коли про смерть пільговика стало відомо із запізненням, держава має право звернутись за поверненням коштів до його родичів.

Як уникнути анулювання субсидії

Якщо у житті пільговика відбулися зміни, наприклад, змінився склад сім’ї, перелік комунальних послуг або керуюча компанія – про це слід повідомити ПФУ упродовж 30 днів.