Хто з пенсіонерів може збільшити свою пенсію на майже 1000 гривень у січні

У деяких пенсіонерів зросте січнева пенсія. Збільшення відбудеться завдяки нарахуванню спеціальної надбавки.

Хто може отримати надбавку понад 900 гривень

Пенсіонер, який має погіршений стан здоров'я, може отримати спеціальну надбавку, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Зверніть увагу! Ця надбавка складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня). Тобто, зараз це значення – 944 гривні.

На таку надбавку мають право пенсіонери старше 80 років, За умови, що вони:

проживають на самоті;

отримують пенсійну виплату за віком;

потребують є догляду від сторонніх осіб через погіршення стану здоров'я.

Як отримати таку надбавку

Щоб отримати таку надбавку особа має особисто звернутись у ПФУ з заявою та такими документами: