Пенсії перерахували, але не усім: що змінилось для пенсіонерів у квітні

З 1 квітня в Україні був автоматично проведений перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Тепер їхні пенсійні виплати коригуються відповідно до змін у законодавстві, що впливають на їхній розмір.

Кому перерахували пенсії у квітні

За інформацією ПФУ, з 1 квітня було здійснено плановий перерахунок пенсій для громадян, які продовжували працювати після виходу на пенсію. Цього разу підвищення пенсій відбулося вже у квітні, на відміну від попередніх років, коли це відбувалося в червні, передає 24 Канал.

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А саме перерахунок пенсій стосується пенсіонерів, які станом на 1 березня 2025 року:

набрали не менше 24 місяців страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії;

або з моменту останнього перерахунку пройшло не менше двох років, навіть якщо новий стаж менший.

Важливо! Зміни торкнуться лише тих осіб, яким пенсія була призначена або перерахована у 2023 році.

Як здійснили перерахунок пенсії

Пенсії перерахували автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду. Як пояснили у відомстві, у процесі перерахунку враховується не тільки додатковий страховий стаж, а й новий заробіток, отриманий після виходу на пенсію, якщо це вигідніше для пенсіонера.