"Бойова" винагорода для військових: хто може отримувати
19 жовтня 2023, 23:25Читать новость на русском
Джерело:ГО Юридична сотня
Окрім заробітньої плати військові можуть отримувати додаткову грошову винагороду, так звані "бойові" виплати. Її розмір може сягати 100 тисяч гривень.
"Бойові" виплати: хто може на них розраховувати
Винагороду у розмірі 100 тисяч гривень повинні виплачувати військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Також йдеться про тих, хто залучений до заходів з національної безпеки й оборони, відсічі й стримування ворога.
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Зокрема, закон передбачає додаткову грошову винагороду для тих, хто:
- веде бойові або спеціальні дії на лінії зіткнення у першому ешелоні наступу або контратаки;
- працює в районі бойових дій та виявляє повітряні цілі ворога;
- веде повітряний бій або проводить польоти у зоні бойових дій;
- артилеристи та бійці ракетних військ, які ведуть вогневе ураження противника;
- перебуває на території противника, включно з тимчасово окупованих територіях;
- проводить вогневе ураження повітряних або морських цілей;
- виводить повітряні судна з-під удару противника;
- перебуває на катері, судні чи кораблі в морській або річковій акваторії поза межами місць базування;
- надає медичне забезпечення підрозділам у зоні бойових дій;
- відбиває напад на об'єкти, які перебувають під охороною, звільняє їх від захоплення.
Раніше повідомлялося, що "бойові" виплати враховуються при нарахуванні аліментів.