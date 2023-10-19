"Бойова" винагорода для військових: хто може отримувати

Окрім заробітньої плати військові можуть отримувати додаткову грошову винагороду, так звані "бойові" виплати. Її розмір може сягати 100 тисяч гривень.

"Бойові" виплати: хто може на них розраховувати

Винагороду у розмірі 100 тисяч гривень повинні виплачувати військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Також йдеться про тих, хто залучений до заходів з національної безпеки й оборони, відсічі й стримування ворога.

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Зокрема, закон передбачає додаткову грошову винагороду для тих, хто:

веде бойові або спеціальні дії на лінії зіткнення у першому ешелоні наступу або контратаки;

працює в районі бойових дій та виявляє повітряні цілі ворога;

веде повітряний бій або проводить польоти у зоні бойових дій;

артилеристи та бійці ракетних військ, які ведуть вогневе ураження противника;

перебуває на території противника, включно з тимчасово окупованих територіях;

проводить вогневе ураження повітряних або морських цілей;

виводить повітряні судна з-під удару противника;

перебуває на катері, судні чи кораблі в морській або річковій акваторії поза межами місць базування;

надає медичне забезпечення підрозділам у зоні бойових дій;

відбиває напад на об'єкти, які перебувають під охороною, звільняє їх від захоплення.

Раніше повідомлялося, що "бойові" виплати враховуються при нарахуванні аліментів.