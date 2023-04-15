Субсидія з 1 травня: кому потрібно звернутися, щоб її призначили
Джерело:Пенсійний фонд України
З травня деяким категоріям осіб потрібно звернутися до ПФУ для того, щоб отримати субсидію на неопалювальний сезон. Однак для більшості їх перерахують автоматично.
Кому автоматично перепризначать субсидії у травні
В Україні закінчується опалювальний сезон. Саме тому житлові субсидії та пільги перепризначають на неопалювальний сезон для більшості одержувачів.
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Нагадуємо, що житлові субсидії на оплату комунальних послуг розраховують з початку травня по жовтень.
Перепризначення такої субсидії проводять автоматично більшості громадян завдяки наявній інформації у Пенсійному фонді. Однак, якщо відбулися якісь зміни щодо даних про майновий стан чи склад родини, тоді субсидію не нарахують.
Що буде з субсидіями, якщо зміни відбулися
Зверніть увага, що якщо зміни відбулися, то отримувачі повинні надати їх до органу Фонду впродовж 30 днів. Крім того, є категорія людей, які повинні звернутися по субсидію на неопалювальний сезон обов'язково.
Особи повинні звернутися до ПФУ, якщо:
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
- члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;
- кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;
- домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Як можна подати документи
Подати документи до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами:
- особисто, звернувшись до сервісного центру ПФУ;
- поштою, на адресу органу Фонду;
- або онлайн – через вебпортал електронних послуг.
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До слова, можна подавати документи ще й до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія.