Субсидія з 1 травня: кому потрібно звернутися, щоб її призначили

15 квітня 2023, 10:56
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Джерело:

Пенсійний фонд України

З травня деяким категоріям осіб потрібно звернутися до ПФУ для того, щоб отримати субсидію на неопалювальний сезон. Однак для більшості їх перерахують автоматично.

Кому автоматично перепризначать субсидії у травні

В Україні закінчується опалювальний сезон. Саме тому житлові субсидії та пільги перепризначають на неопалювальний сезон для більшості одержувачів.

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Нагадуємо, що житлові субсидії на оплату комунальних послуг розраховують з початку травня по жовтень. 

Перепризначення такої субсидії проводять автоматично більшості громадян завдяки наявній інформації у Пенсійному фонді. Однак, якщо відбулися якісь зміни щодо даних про майновий стан чи склад родини, тоді субсидію не нарахують. 

Що буде з субсидіями, якщо зміни відбулися

Зверніть увага, що якщо зміни відбулися, то отримувачі повинні надати їх до органу Фонду впродовж 30 днів. Крім того, є категорія людей, які повинні звернутися по субсидію на неопалювальний сезон обов'язково. 

Особи повинні звернутися до ПФУ, якщо:

  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;
  • кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;
  • домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як можна подати документи

Подати документи до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами:

  • особисто, звернувшись до сервісного центру ПФУ;
  • поштою, на адресу органу Фонду;
  • або онлайн – через вебпортал електронних послуг.

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До слова, можна подавати документи ще й до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія.

Автор: Валерія Городинська