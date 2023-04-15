Кому автоматично перепризначать субсидії у травні

В Україні закінчується опалювальний сезон. Саме тому житлові субсидії та пільги перепризначають на неопалювальний сезон для більшості одержувачів.

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Нагадуємо, що житлові субсидії на оплату комунальних послуг розраховують з початку травня по жовтень.

Перепризначення такої субсидії проводять автоматично більшості громадян завдяки наявній інформації у Пенсійному фонді. Однак, якщо відбулися якісь зміни щодо даних про майновий стан чи склад родини, тоді субсидію не нарахують.

Що буде з субсидіями, якщо зміни відбулися

Зверніть увага, що якщо зміни відбулися, то отримувачі повинні надати їх до органу Фонду впродовж 30 днів. Крім того, є категорія людей, які повинні звернутися по субсидію на неопалювальний сезон обов'язково.

Особи повинні звернутися до ПФУ, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як можна подати документи

Подати документи до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами:

особисто, звернувшись до сервісного центру ПФУ;

поштою, на адресу органу Фонду;

або онлайн – через вебпортал електронних послуг.

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До слова, можна подавати документи ще й до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія.