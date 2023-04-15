Кому автоматически переназначат субсидии в мае
В Украине заканчивается отопительный сезон. Именно поэтому жилищные субсидии и льготы переназначаются на неотапливаемый сезон для большинства получателей.
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Переназначение такой субсидии производится автоматически большинством граждан благодаря имеющейся информации в Пенсионном фонде. Однако, если произошли какие-либо изменения относительно данных об имущественном положении или составе семьи, тогда субсидию не начислят.
Что будет с субсидиями, если изменения произошли
Обратите внимание, что если изменения произошли, получатели должны предоставить их в орган Фонда в течение 30 дней. Кроме того, есть категория людей, которые должны обратиться за субсидией на неотапливаемый сезон обязательно.
Лица должны обратиться в ПФУ, если:
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Как можно подать документы
Подать документы в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами:
- лично, обратившись в сервисный центр ПФУ;
- по почте, в адрес органа Фонда;
- или онлайн – через веб-портал электронных услуг.
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К слову, можно подавать документы еще и уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг и через портал Действие.