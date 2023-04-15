Кому автоматически переназначат субсидии в мае

В Украине заканчивается отопительный сезон. Именно поэтому жилищные субсидии и льготы переназначаются на неотапливаемый сезон для большинства получателей.

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Напоминаем, что жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг рассчитывают с начала мая по октябрь.

Переназначение такой субсидии производится автоматически большинством граждан благодаря имеющейся информации в Пенсионном фонде. Однако, если произошли какие-либо изменения относительно данных об имущественном положении или составе семьи, тогда субсидию не начислят.

Что будет с субсидиями, если изменения произошли

Обратите внимание, что если изменения произошли, получатели должны предоставить их в орган Фонда в течение 30 дней. Кроме того, есть категория людей, которые должны обратиться за субсидией на неотапливаемый сезон обязательно.

Лица должны обратиться в ПФУ, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как можно подать документы

Подать документы в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами:

лично, обратившись в сервисный центр ПФУ;

по почте, в адрес органа Фонда;

или онлайн – через веб-портал электронных услуг.

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К слову, можно подавать документы еще и уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг и через портал Действие.