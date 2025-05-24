24 травня, 15:30
Субсидії скасовують для чотирьох категорій населення
Основні тези
- У 2025 році чотири категорії українців повинні повторно подати заяву на субсидію для житлово-комунальних послуг: внутрішньо переміщені особи, орендарі житла, домогосподарства для купівлі пічного палива, сім’ї з невідповідністю кількості мешканців і зареєстрованих осіб.
- Документи для отримання субсидії можна подати особисто, онлайн через вебпортал ПФУ, поштою, через представників місцевої ради або у ЦНАП.
Частина українців повинна повторно подати заяву для отримання субсидії на житлово-комунальні послуги. Це стосується чотирьох визначених категорій отримувачів.
Хто з українців ризикує втратити субсидію
У 2025 році окремим категоріям українців доведеться повторно звернутися за субсидією на оплату житлово-комунальних послуг. Для них автоматичне продовження допомоги не передбачене, тож оформлення необхідно здійснювати вручну, повідомляє 24 Канал.
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Заявку на призначення субсидії повторно мають подати такі категорії громадян:
- внутрішньо переміщені особи;
- громадяни, які орендують житло;
- домогосподарства, що претендують на субсидію для купівлі скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;
- сім’ї, в яких кількість фактичних мешканців у помешканні не збігається з кількістю зареєстрованих.
Як оформити заяву на субсидію
Подати документи на отримання субсидії у 2025 році можна кількома зручними способами. Зокрема, особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду. Також це можна зробити:
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- надіславши заяву поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду;
- через уповноважених представників виконавчого органу місцевої ради;
- у найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).