Субсидії скасовують для чотирьох категорій населення

Частина українців повинна повторно подати заяву для отримання субсидії на житлово-комунальні послуги. Це стосується чотирьох визначених категорій отримувачів.

Хто з українців ризикує втратити субсидію

У 2025 році окремим категоріям українців доведеться повторно звернутися за субсидією на оплату житлово-комунальних послуг. Для них автоматичне продовження допомоги не передбачене, тож оформлення необхідно здійснювати вручну, повідомляє 24 Канал.

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Заявку на призначення субсидії повторно мають подати такі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи;

громадяни, які орендують житло;

домогосподарства, що претендують на субсидію для купівлі скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;

сім’ї, в яких кількість фактичних мешканців у помешканні не збігається з кількістю зареєстрованих.

Як оформити заяву на субсидію

Подати документи на отримання субсидії у 2025 році можна кількома зручними способами. Зокрема, особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду. Також це можна зробити: