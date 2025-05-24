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Економіка Соцвиплати Субсидії скасовують для чотирьох категорій населення
24 травня, 15:30
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Субсидії скасовують для чотирьох категорій населення

Катерина Добровольська
Основні тези
  • У 2025 році чотири категорії українців повинні повторно подати заяву на субсидію для житлово-комунальних послуг: внутрішньо переміщені особи, орендарі житла, домогосподарства для купівлі пічного палива, сім’ї з невідповідністю кількості мешканців і зареєстрованих осіб.
  • Документи для отримання субсидії можна подати особисто, онлайн через вебпортал ПФУ, поштою, через представників місцевої ради або у ЦНАП.

Частина українців повинна повторно подати заяву для отримання субсидії на житлово-комунальні послуги. Це стосується чотирьох визначених категорій отримувачів.

Хто з українців ризикує втратити субсидію

У 2025 році окремим категоріям українців доведеться повторно звернутися за субсидією на оплату житлово-комунальних послуг. Для них автоматичне продовження допомоги не передбачене, тож оформлення необхідно здійснювати вручну, повідомляє 24 Канал.

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Заявку на призначення субсидії повторно мають подати такі категорії громадян:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • громадяни, які орендують житло;
  • домогосподарства, що претендують на субсидію для купівлі скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;
  • сім’ї, в яких кількість фактичних мешканців у помешканні не збігається з кількістю зареєстрованих.

Як оформити заяву на субсидію

Подати документи на отримання субсидії у 2025 році можна кількома зручними способами. Зокрема, особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду. Також це можна зробити:

  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • надіславши заяву поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду;
  • через уповноважених представників виконавчого органу місцевої ради;
  • у найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).