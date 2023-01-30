Зарплати для українців зростуть: кого чекає підвищення

У 2023 році може спостерігатися дефіцит фахівців в окремих галузях. Відповідно, роботодавці будуть змушені підвищувати зарплати українцям.

Як розповів в ефірі телемарафону директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський, це може зачепити ті галузі, де фахівці масово або виїхали за кордон, або пішли захищати країну.

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Хто може отримати підвищення

За словами Вишлінського, у війну ми теж входили з нестачею людських ресурсів. Тому роботодавці шукатимуть людей, а у працівників з'явиться можливість просити про підвищення зарплат.

Але такий розвиток подій не означатиме, що ціни в Україні знижуватимуться. Але їхнє підвищення буде компенсоване –

Керуючий партнер консалтингової компанії Osoba Максима Розгона у коментарі Obozrevatel наголосив, що зростання зарплат буде пов'язане із тими галузями, які працюють на відновлення країни, а це:

будівництво;

енергетика;

медицина;

військово-промисловий комплекс (ВПК);

виробництво високотехнологічних товарів;

агропромисловий комплекс (АПК);

переробка агропродукції.

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Підвищення зарплат: на скільки

У 2023 році близько 60% роботодавців мають намір підвищити співробітникам зарплати. Але більшість із них піднімуть оплату незначно – на 5 – 10%.

14,5 % роботодавців підвищать на 11 – 20%;

Лише 3,7% – більше ніж на 20%.

Згідно з даними сайту з пошуку роботи Work.ua діапазон найвищих зарплат в Україні коливається від 55 тисяч до 35 тисяч гривень.