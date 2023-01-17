Ринок праці в Україні

Таку статистику станом на 1 січня цього року озвучила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк під час під час брифінгу, звітуючи про підсумкову роботу відомства, передає 24 Канал.

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Юлія Жовтяк Директорка Державного центру зайнятосі Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці. Станом на 1 січня на одне вільне місце претендує дев'ять безробітних.

У якій сфері найбільше вакансій

Більшість вакансій пропонуються на підприємствах переробної промисловості – майже 18% та у сільському господарстві – 17%.

У професійному розрізі більшість вакансій у роботодавців на працівників з обслуговування та експлуатації обладнання та машин – 25% та кваліфікованих працівників – 15%.

Рівень зарплат в Україні

У 2023 році мінімальна зарплата складає 6 700 гривень. А от згідно з даними сайту з пошуку роботи Work.ua діапазон найвищих зарплат в Україні коливається від 55 тисяч до 35 тисяч гривень.

Ті хто отримує понад 30 тисяч гривень та більше

Програміст PHP – 55 тисяч гривень.

Back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу – по 50 тисяч гривень щомісяця.

Ендодонтист та трейдер отримують близько 45 тисяч.

Javascript-програміст – 44 500 тисяч гривень.

Водій-міжнародник – в середньому отримує 42 тисячі.

Фінансовий директор (CFO) та директор з маркетингу – по 40 тисяч гривень.

Front-end програміст – 39 тисяч гривень.

Прохідник – 37 тисяч гривень.

Топ-менеджер, ортодонт та директор з будівництва – по 35 тисяч щомісяця.

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