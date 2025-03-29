Хто має право на отримання 13 пенсії

Родичі померлого пенсіонера мають право на отримання його пенсії. Ця виплата вважається "недоотриманою".

Як отримати невиплачену пенсію

Щоб отримати невиплачену пенсію потрібно звернутись у ПФУ онлайн чи офлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім'ї,

– повідомляє Дія.

Члени родини мають звернутись за виплатою пенсію протягом 6 місяців з дня, коли буде відкрита спадщина.

Зверніть увагу! Якщо на кошти претендує декілька членів родини, між ними сума розподіляється в різних долях.

Які документи потрібні для отримання такої пенсії:

заява, де вказано період часу, коли не була виплачена пенсія;

паспорт та його копія;

копія свідоцтва про смерть;

документ, що засвідчує родинні стосунки з пенсіонером (наприклад, свідоцтво про шлюб).

Також, при наявності, необхідно додати пенсійне посвідчення чи довіреність.

У разі відсутності членів сім’ї, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини,

– зазначається у повідомленні.

Зауважте! Недоотриману пенсію також можна отримати через виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.