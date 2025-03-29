Хто має право на отримання 13 пенсії
- Родичі померлого пенсіонера можуть отримати невиплачену пенсію, звернувшись до ПФУ протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини.
- У разі відсутності звернення родичів, невиплачена пенсія входить до складу спадщини.
Родичі померлого пенсіонера мають право на отримання його пенсії. Ця виплата вважається "недоотриманою".
Як отримати невиплачену пенсію
Щоб отримати невиплачену пенсію потрібно звернутись у ПФУ онлайн чи офлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім'ї,
– повідомляє Дія.
Члени родини мають звернутись за виплатою пенсію протягом 6 місяців з дня, коли буде відкрита спадщина.
Зверніть увагу! Якщо на кошти претендує декілька членів родини, між ними сума розподіляється в різних долях.
Які документи потрібні для отримання такої пенсії:
- заява, де вказано період часу, коли не була виплачена пенсія;
- паспорт та його копія;
- копія свідоцтва про смерть;
- документ, що засвідчує родинні стосунки з пенсіонером (наприклад, свідоцтво про шлюб).
Також, при наявності, необхідно додати пенсійне посвідчення чи довіреність.
У разі відсутності членів сім’ї, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини,
– зазначається у повідомленні.
Зауважте! Недоотриману пенсію також можна отримати через виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.