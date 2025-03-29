Как получить невыплаченную пенсию
Чтобы получить невыплаченную пенсию, нужно обратиться в ПФУ онлайн или оффлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяц смерти включительно членам его семьи, проживавшим вместе с пенсионером на день его смерти, в том числе нетрудоспособным членам семьи,
– сообщает Дия.
Члены семьи должны обратиться за выплатой пенсии в течение 6 месяцев со дня, когда будет открыто наследство.
Обратите внимание! Если на средства претендует несколько членов семьи, между ними сумма распределяется в разных долях.
Какие документы нужны для получения такой пенсии:
- заявление, где указан период времени, когда не была выплачена пенсия;
- паспорт и его копия;
- копия свидетельства о смерти;
- документ, удостоверяющий родственные отношения с пенсионером (например, свидетельство о браке).
Также, при наличии, необходимо добавить пенсионное удостоверение или доверенность.
В случае отсутствия членов семьи, или в случае необращения ими за выплатой указанной суммы в установленный срок, сумма пенсии, принадлежавшей пенсионеру и оставшейся недополученной в связи с его смертью, входит в состав наследства,
– отмечается в сообщении.
Заметьте! Недополученную пенсию также можно получить через исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.