Как можно получить недополученную пенсию

Для получения недополученной пенсии необходимо обратиться в ПФУ и оформить специальное заявление. Сделать это можно как онлайн, так и оффлайн.

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К заявлению необходимо приложить такой пакет документов:

свидетельство о смерти пенсионера;

удостоверение личности заявителя;

документы, которые удостоверяют родственные отношения с умершим пенсионером;

реквизиты банковского счета получателя.

Отдельно заявителю нужно добавить документальное подтверждение о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. Если на иждивении покойника находились нетрудоспособные родственники, это также нужно подтвердить.

Как обратиться в ПФУ

Механизм обращения оффлайн и онлайн одинаковый. Вам нужно подать заявление и приложить документы, указанные выше. Днем обращения в Пенсионный фонд считается время принятия документов в ПФУ. Если речь идет о подаче онлайн – дата регистрации заявления.

Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления средств на текущий банковский счет человека. Если у получателя текущий банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка": в любом отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код,

– объясняют представители ПФУ

Как подать заявление на получение недополученной пенсии онлайн: