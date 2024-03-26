Як можна отримати недоотриману пенсію
Для отримання недоотриманої пенсії необхідно звернутися у ПФУ і оформити спеціальну заяву. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн.
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До заяви необхідно додати такий пакет документів:
- свідоцтво про смерть пенсіонера;
- посвідчення особи заявника;
- документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;
- реквізити банківського рахунку отримувача.
Окремо заявнику потрібно додати документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. Якщо на утриманні покійника знаходились непрацездатні родичі, це також потрібно підтвердити.
Як звернутися у ПФУ
Механізм звернення офлайн та онлайн однаковий. Вам потрібно подати заяву та додати документи, вказані вище. Днем звернення у Пенсійний фонд вважається час прийняття документів у ПФУ. Якщо йдеться про подачу онлайн – дата реєстрації заяви.
Недоотримана пенсія виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок людини. Якщо у одержувача поточний банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код,
– пояснюють представники ПФУ
Як подати заяву на отримання недоотриманої пенсії онлайн:
- Пройдіть авторизацію у вебпорталі ПФУ.
- Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".
- Оберіть вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії".
- Заповніть бланк та додайте скан-копії вказаних документів.
- Погодьтесь на обробку персональних даних та натисніть "Сформувати заяву".