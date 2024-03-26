Як можна отримати недоотриману пенсію

Для отримання недоотриманої пенсії необхідно звернутися у ПФУ і оформити спеціальну заяву. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн.

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До заяви необхідно додати такий пакет документів:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

посвідчення особи заявника;

документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

реквізити банківського рахунку отримувача.

Окремо заявнику потрібно додати документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. Якщо на утриманні покійника знаходились непрацездатні родичі, це також потрібно підтвердити.

Як звернутися у ПФУ

Механізм звернення офлайн та онлайн однаковий. Вам потрібно подати заяву та додати документи, вказані вище. Днем звернення у Пенсійний фонд вважається час прийняття документів у ПФУ. Якщо йдеться про подачу онлайн – дата реєстрації заяви.

Недоотримана пенсія виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок людини. Якщо у одержувача поточний банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код,

– пояснюють представники ПФУ

Як подати заяву на отримання недоотриманої пенсії онлайн: