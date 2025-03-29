Як отримати невиплачену пенсію
Щоб отримати невиплачену пенсію потрібно звернутись у ПФУ онлайн чи офлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім'ї,
– повідомляє Дія.
Члени родини мають звернутись за виплатою пенсію протягом 6 місяців з дня, коли буде відкрита спадщина.
Зверніть увагу! Якщо на кошти претендує декілька членів родини, між ними сума розподіляється в різних долях.
Які документи потрібні для отримання такої пенсії:
- заява, де вказано період часу, коли не була виплачена пенсія;
- паспорт та його копія;
- копія свідоцтва про смерть;
- документ, що засвідчує родинні стосунки з пенсіонером (наприклад, свідоцтво про шлюб).
Також, при наявності, необхідно додати пенсійне посвідчення чи довіреність.
У разі відсутності членів сім’ї, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини,
– зазначається у повідомленні.
Зауважте! Недоотриману пенсію також можна отримати через виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.