Индия готова существенно снизить тарифы на импорт из Соединенных Штатов

Это станет крупнейшим сокращением за последние годы и направлено на предотвращение введения взаимных пошлин, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также В списке может быть и Россия: США готовятся ввести новые пошлины на импорт против ряда стран, – WSJ

Дело в том, что страна стремится уменьшить влияние взаимных таможенных пошлин, которые Дональд Трамп введет по всему миру со 2 апреля. Эта угроза дестабилизировала рынки и заставила политиков искать решение.

По внутреннему анализу Нью-Дели, такие взаимные пошлины коснутся 87% всего экспорта Индии в США, который составляет 66 миллиардов долларов. По условиям соглашения Индия готова снизить пошлины на 55% американских товаров, которые сейчас облагаются пошлинами в диапазоне от 5% до 30%.

В этой категории товаров Индия готова "значительно" снизить пошлины или даже отменить их полностью на импортные товары из США на сумму более 23 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Министерство торговли Индии, офис премьер-министра и правительственный представитель не ответили на запросы о комментариях.

Индия начнет переговоры с США

Согласно данным Всемирной торговой организации, в целом средний взвешенный тариф США составил около 2,2% по сравнению с 12% в Индии. Торговый дефицит США с Индией составляет 45,6 миллиарда долларов.

Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в США в феврале, две страны согласились начать переговоры по заключению ранней торговой сделки и урегулирования противоречий по тарифам. Правительственные чиновники Индии предупредили, что сокращение пошлин на более чем половину американского импорта зависит от получения уступок по взаимному налогу.

Окончательного решения по снижению тарифов еще нет, и рассматриваются другие варианты, в частности секторальная корректировка тарифов и переговоры по каждому товару отдельно, а не общее сокращение. Такую информацию предоставил один из чиновников.

Заметьте! Индия также рассматривает широкую тарифную реформу для общего снижения барьеров, но эти обсуждения находятся на ранних стадиях и, вероятно, пока не будут включены в переговоры с США.