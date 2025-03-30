Зміни у пенсійних виплатах: кому зменшать пенсії у 2025 році

У 2025 році в Україні запроваджено нові обмеження для пенсійних виплат певним категоріям населення.Кого торкнеться це нововведення, читайте далі.

Кому зменшать пенсії у 2025 році

Кабінет Міністрів України встановив обмежувальні коефіцієнти для спеціальних пенсій митникам, держслужбовцям, прокурорам, депутатам, членам уряду, дипломатам та іншим, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Таким чином, до посадовців, чия пенсія перевищує 23 610 гривень (10 мінімальних пенсій), будуть застосовані обмежувальні коефіцієнти. Однак, це не стосується звичайних пенсіонерів.

До кого саме застосовуються обмежувальні коефіцієнти

Коефіцієнти обмеження застосовуються до пенсій, призначених відповідно до таких нормативно-правових актів, як Митний кодекс України, а також низки законів, включаючи:

"Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про державну службу", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Крім того, до цього списку додається постанова Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України".

Важливо! Рішення про обмежувальні коефіцієнти для таких пенсій прийняте згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік".